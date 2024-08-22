إدارة مولودية وهران تبرمج أربع مباريات تحضيرية للفريق بتركيا

برمجت إدارة فريق مولودية وهران، أربع مباريات ودية تحضيرية لتعداد الفريق، ضمن تربصهم الصيفي الجاري بتركيا.

وحسب الصفحة الرسمية لمولودية وهران، على “فاي بوك”، سيخوص الفريق انطلاقا من اليوم الخميس، أربعة مباريات ودية تحضيرية.

كما كشف ذات المصدر، بأن المباراة الأولى ستكون ضد فريق الدحيد الإماراتي، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر.

وستكون المباريات الثلاثة الأخرى للفريق، امام كل من نادي المريخية القطري، المحرق البحريني، فيما ستكون المباراة الرابعة امام منتخب غرغيزستان.