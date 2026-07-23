إدارة مولودية وهران تبرمج ثلاث مباريات ودية للفريق ضمن تربص تركيا

يواصل مولودية وهران، تحضيراته الصيفية، ضمن تربص الفريق الجاري حاليا بتركيا، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وخاص تعداد مولودية وهران، صباح اليوم الخميس، ثاني حصة تدريبية لهم ضمن تربصهم الجاري بتركيا.

طما كشفت إدارة النادي، عن برمجة ثلاث مباريات ودية، ضمن هذا التربص، ضد كل من نادي المريخية، نادي معثير، والرائد.

وحسب ذات المصدر، ستلعب هذه المباريات التحضيرية، بتاريخ 25، و28 جويلية الجاري، فيما ستجرى المباراة الثالثة بتاريخ 3 أوت المقبل.