إدارة مولودية وهران تجدد عقد أربعة لاعبين من كوادر الفريق

أعلنت إدارة مولودية وهران، عن تجديدها عقد أربعة لاعبين من كوادر الفريق، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة مولودية وهران، في بيان لها عن تجديد عقد كل من شكيب عوجان، مختار بلخيثر، عمر مبارك، وعمار بورديم.

كما أوضح ذات المصدر، عن توقيع عوجان عقد جديد ربطه بالفريق إلى غاية 2029، فيما تم تجدد عقد بلخثير، مبارك، وبورديم لموسم إضافي.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة مولودية وهرا، حفاظا على استقرار تعداد الفريق، تحسبا للموسم الكروي الجديد.