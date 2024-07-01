إدارة مولودية وهران تحسم أولى صفقاتها الصيفية

نجحت إدارة فريق مولودية وهران، في حسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وأعلنت إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للفريق عن تعاقدها مع حارس المرمى شمس الدين رحماني.

وياتي انضمام رحماني، إلى صفوف الحمراوة، في صفقة انتقال حر، بعد فسخه مؤخرا العقد الذي كان يربطه بشببية القبائل.

وحربت إدارة فريق مولودية وهران، بمستقدمها الجديد شمي الدين رحماني، ضمن بيانها، الذي أرفقت فيه صورة اللاعب بقميص الفريق.