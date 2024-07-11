إدارة مولودية وهران تحسم الصفقة الرابعة لها في الميركاتو الصيفي الجاري

نجحت إدارة مولودية وهران، وتدعيم صفوف الفريق بصفقة جديدة، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع حارس المرمى ليوناردو عقون، قادما من نادي روان الفرنسي.

وبهذا يكون حارس المرمى ليوناردو عقون، رابع صفقة تحسمها إدارة فريق مولودية وهران، في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن إدارة مولودية وهران، أعلنت في وقت سابق، فسخها عقد حارس المرمى السابق للفريق دلة بشير كرشاي، بالتراضي.