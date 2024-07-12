إدارة مولودية وهران تدعم تعداد الفريق بمدافع جديد

نجحت إدارة فريق مولودية وهران، في تدعيم تعداد الفريق بصفقة جديدة، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع اللاعب كريم معمر شاوش.

كما أوضح ذات المصدر، بأن لاعبهم الجديد، أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة سنوات قادما من نادي ديقرفورس، الناشط في الدرجة الثانية، للدوري السويدي.

وبهذا يكون معمر شاوش، خامس صفقة يحسمها فريق مولودية وهران، في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد كل من ليوناردو عقون، كيليان قسوم، جوبا عقيب، وشمس الدين رحماني.