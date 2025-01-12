إدارة مولودية وهران ترسّم رحيل المدرب ايريك شال

أعلنت إدارة مولودية وهران، ليلة السبت إلى الأحد، رسميا عن نهاية مغامرة التقني المالي إيريك سيكو شال.

وكان مدرب منتخب مالي السابق، قد عُين على رأس العارضة الفنية لـ”أبناء الحمري” مطلع شهر أكتوبر الماضي، خلفا للمدرب الراحل يوسف بوزيدي.

وكشفت إدارة المولودية الوهرانية، في بيان لها أمس، بأنها قد توصلت إلى اتفاق مشترك مع إيريك شال، لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

كما تقدمت بتشكراتها إلى التقني الماضي. على كل ما قدمه للفريق، متمنية له كل التوفيق في مسيرته التدريبية .

وفي الأخير، أكدت إدارة مولودية وهران، لأنصارها بأن العمل جارٍ لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقرار الفريق وتحقيق الأهداف المستقبلية. وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص هوية المدرب الجديد في أقرب الآجال.

للإشارة فإن شال قاد المولودية، في 13 مباراة منها لقاءين في الكأس. قاد من خلالهما الفريق لضمان تواجده في ربع النهائي، مقابل 11 لقاء في البطولة. فاز بـ 4 وتعادل في اثنين، وانهزم في 5.