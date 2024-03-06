إدارة مولودية وهران تزف خبرا سارا للأنصار بخصوص مواجهة بارادو

زفت إدارة فريق مولودية وهران، خبرا سارا لأنصارها، بخصوص تذاكر مباراتها أمام نادي بارادو، لحساب الدور الـ16 من كأس الجزائر، والمقررة هذا الجمعة.

ونشرت إلى مولودية وهران، بياناً، اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله تواصلها مع نظيرتها من نادي بارادو بخصوص تذاكر المباراة التي ستجمعهما.

كما أوضح مسؤولو الحمراوة، بأن إدارة بارادو، لم تعارض طلب الحمراوة، في بيع التذاكر لكل جمهور مولودية وهران الذي سيتنقل إلى العاصمة، دون تخصيص حصة معينة.

ومن المنتظر أن يتم الفصل في هذا القرار، بصفة رسمية، حسب بيان مولودية وهران، يوم غد الخميس، خلال الاجتماع التقني والأمني الخاص بالمباراة.