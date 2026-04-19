إدارة مولودية وهران تصدر بياناً بخصوص قضية مصطفى زغبة

أصدرت إدارة مولودية وهران، اليوم الأحد، بياناً، بخصوص قضية حارس مرمى الفريق مصطفى زغبة، وما تعرض له في مباراتهم الأخيرة ضد وفاق سطيف.

وكشفت إدارة مولودية وهران في بيانها، عن تقديمها تقرير للجهات المعنية، على خلفية الأحداث التحكيمية التي شهدتها المباراة الأخيرة ضد وفاق سطيف.

كما أضاف ذات البيان، بأن إدارة الفريق، طالبت بالحصول على التسجيلات الصونية التي دارت بين حكم اللقاء، وحارس المرمى زغبة.

من جهة أخرى، قدمت إدارة “الحمراوة”، طعنا بخصوص البطاقة الحمراء التي تلقاها حارس مرمى الفريق، مطالبة بالغائها.

وفي ختام البيان، أكدت إدارة مولودية وهران، تمسكها بحق الفريق، بالطرق القانونية، في إطار احترام الهيئات الرياضية.