إدارة مولودية وهران تصدر بيانا بخصوص المدرب إيريك شال

أصدرت إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً، بخصوص وضعية المدرب ايريك شال، مع الفريق.

وأوضحت إدارة مولودية وهران في بيانها، عن عقدها اجتماع طارئ، مع إريك شال، عقب الحصة التدريبية للفريق أمسية اليوم.

كما أضاف ذات البيان، بأن هذا الاجتماع، سيتم خلاله الفصل نهائيا، في بقاء، أو رحيل ايريك شال، من الفريق.

وذكّرت إدارة مولودية وهران، بأن المدرب إريك شال، لازال مرتبطا بعقد ساري المفعول، مع الفريق.

ويأتي هذا البيان، من إدارة مولودية وهران، بعد تلقي المدرب إيريك شال، مؤخرا، عرضاً رسمياً لتدريب منتخب نيجيريا.