إدارة مولودية وهران تطلق ديناميكية جديدة وتعد بهيكلة شاملة لتحقيق طموحات الأنصار

في رسالة موجهة إلى جماهيرها العريضة، أعلنت إدارة نادي مولودية وهران عن انطلاق مرحلة جديدة من العمل الجاد.

تستهدف وضع أسس هيكلية وتنظيمية جديدة تعكس طموحات النادي وتطلعات الأنصار، وذلك منذ تسلمها مهام تسيير الفريق بشكل رسمي.

وأكد مجلس الإدارة في بيان رسمي أن المرحلة القادمة ستشهد هيكلة شاملة تعتمد على كفاءات جديدة ذات قدرة عالية على تسيير المشروع الرياضي الطموح الذي تسعى الإدارة إلى استكماله.

الهدف المعلن هو إعادة بعث النادي على أسس صلبة تمكنه من المنافسة الفعالة وتحقيق نتائج في مستوى اسم المولودية وتاريخها.

ومن منطلق حرصها على الشفافية، تعهدت الإدارة بإبقاء الأنصار والمحبين على اطلاع دائم بكل المستجدات المتعلقة بالفريق، وتفادي ترويج الإشاعات والأخبار المغلوطة التي قد تسيء لصورة النادي أو تُربك الرأي العام الرياضي.

وشدد البيان على أن أنصار “الحمراوة” يمثلون الركيزة الأساسية في نجاح أي مشروع، مذكّرة بالدور الكبير الذي لعبوه في مرافقة الفريق في أصعب المراحل، وثقتهم التي ظلت ثابتة في كل الظروف.

الإدارة تراهن على هذا الدعم المتجدد وتدعوه للاستمرار، خاصة في هذه الفترة المفصلية من تاريخ النادي.

وختم البيان برسالة قوية: “نحن على يقين بأن جماهيرنا الوفية ستواصل وقوفها إلى جانب الفريق كما عهدناها دائمًا، وسنعمل يدًا بيد على استعادة الأمجاد وكتابة صفحة جديدة من تاريخ مولودية وهران… وفقنا الله جميعًا لما فيه خير النادي”.