إدارة مولودية وهران تظفر بخدمات البوتسواني ايدوين

نجحت إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الخميس، في ضمان صفقة جديدة، ضمن فترةى التحويلات الصيفية الجارية.

واعلنت إدارة مولودية وهران، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، تعاقدها رسميا مع الدولي البوتسواني موهيتسيوا ايدوين.

كما كشف مسؤولي الحمراوة، عن توقيع اللاعب ايدوين، على عقد يربطه بالفريق إلى غاية 2027.

يذكر أن البوتسواني موهيتسيوا ايدوين، قدم الموسم الماضي مردود في المستوى مع أولمبي الشلف، ما جعله هذا الصيف يحظى باهتمام عدة أندية جزائرية، ليختار في الأخير الانضمام لمولودية وهران.