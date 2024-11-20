إدارة مولودية وهران تعزي لاعبها زوبير مطراني

وجهت إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الأربعاء، تعازيها الحارة، للاعب الفريق زوبير مطراني، إثر تلقيها نبأ وفاة والده.

ونشرت إدارة مولودية وهران، عبر الصفحة الرسمية للفريق، رسالة تعزية ومواساة، للاعبها مطراني، إثر هذه الفاجعة الأليمة.

كما أبدت أسرة مولودية وهران، تضامنها الكبير مع اللاعب، وأسرته، ودعت المولى أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته.

يذكر أن الطاقم الفني لمولودية وهران، وعلى رأسهم المدرب إريك شال، أوقف الحصة التدريبية التي برمجها للاعبيه صباح اليوم الأربعاء، مباشرة بعد تلقيهم نبأة وفاة والد وزبير مطراني.