إدارة مولودية وهران تعلن إلغاء وديتها ضد المريخية القطري

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، عن الغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق، اليوم السبت، بنادي المريخية القطري، ضمن التحضيرات الصيفية للفريقين.

ونشرت إدارة مولودية وهران، بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي، أكدت من خلاله الغاء مباراتها التحضيرية، ضد المريخية.

كما أوضح مسؤولي الحمراوة، بأن سبب الغاء هذه المواجهة، عائد لسوء الأحوال الجوية في مكان تربص الفريق بتركيا.

يذكر أن المواجهة التي كانت ستجمع مولودية وهران، بنادي المريخية، هي المباراة التحضيرية الاولى التي كان مسطرة ضمن برنامج تحضيرات الفريق بتركيا.