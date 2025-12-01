إدارة مولودية وهران تعلن اصابة لاعبها غوجيل في الرباط الصليبي

كشفت إدارة فريق مولودية وهران، تعرض لاعبها ياسين غوجيل، اليوم الإثنين، لاصابة على مستوى الرباط الصليبي.

وأوضحت إدارة مولودية وهران، في بيان لها، بأن اصابة غوجيل، جاءت خلال مشاركته في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم الإثنين، بملحق ملعب “ميلود هدفي”.

كما اوضح ذات المصدر، بأنه تم نقل اللاعب على جناح السرعة إلى المستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة، قبل تحديد فترة غيابه عن الميادين.

وأبدت إدارة مولودية وهران، تضامنها الكبير مع لاعبها ياسين غوجيل، مبدية تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة للميادين في أسرع وقت.