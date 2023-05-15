إدارة مولودية وهران تعلن عن تعيين خبير قضائي حارسا قضائيا للشركة

أعلنت إدارة فريق مولودية وهران، عن تعيين الخبير القضائي الحبيب دحو بن عود صلاح الدين، حارسا قضائيا للشركة ذات الأسهم.

وأوضحت إدارة مولودية وهران في بيان لها، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لمنطوق الحكم الإستعجالي الصادر عن القسم التجاري لمحكمة وهران.

كما أضافت إدارة الحمراوة، بأنه وبموجب هذا القرار، أصبح تسيير مصالح الشركة الرياضية من صلاحيات الخبير القضائي الحبيب دحو بن عودة صلاح الدين.

وحسب ذات البيان، سيتكفل الحبيب دحو بن عودة صلاح الدي، باتخاذ جميع القرارات مستقبلا إلى غاية انتهاء المهام المكلف بها قضائيا.