إدارة مولودية وهران تفسخ عقد عقون وتتعاقد مع زغبة وبانغورا

كشفت إدارة فريق مولودية وهران من تحركاتها في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الجاري، لتعزيز تعداد تحسبا لمرحلة العودة من بطولة الموسم الجاري.

وكشفت إدارة نادي مولودية وهران، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك” عن فسخها عقد حارس المرمى ليونارد عقون.

في المقابل، أعن مسؤولي الحمراوة، عن تعاقدهم، مع حارس المرمى مصطفى زغية، حيث أمضى هذا الأخير على عقد إلى غاية 2027.

كما تمكنت إدارة مولودية وهران، من تعزيز تعدادها بلاعب افريقي جديد، ويتعلق الأمر باللاعب سيكو بانغورا، الذي أمضى على عقد إلى غاية 2029