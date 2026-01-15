إدارة مولودية وهران تفسخ عقد مهاجمها جوبي

فسخت إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الخميس، العقد الذي يربطها مع اللاعب الغامبي عمر جوبي.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن قراراها بفسخ عقد لاعبها الغامبي عمر جوبي.

كما أبدى مسؤولي النادي الوهراني، تمنياتهم بالتوفيق للاعب جوبي، في بقية مشواره خارج أسوار مولودية وهران.

يذكر أن عمر جوبي، يعد ثاني لاعب يغادر فريق مولودية وهران، في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد شهر الدين بوخلدة، فيما استقدمت إدارة الحمراوة لاعب واحد لحد الآن، ويتعلق الأمر بأوسمان كومباسا.