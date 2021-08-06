إدارة مولودية وهران تفند رحيل مصمودي
بقلم عبد النور حواز
فندت إدارة فريق مولودية وهران سهرة اليوم الجمعة خبر رحيل مدافعها المحوري بوعلام مصمودي.
ونشرت إدارة مولودية وهران بيانا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قالت فيه:”توضح إدارة النادي ، أن المدافع بوعلام مصمودي لم يوقع في أي ناد مثلما تم الإعلان عنه من طرف بعض الجهات”.
وأضاف البيان:”وذلك رغم العروض الكثيرة التي وصلته من عدة أندية خارجية و محلية ، في نفس السياق تؤكد إدارة الفريق أن اللاعب مرتبط بعقد يمتد حتى سنة 2022″.
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