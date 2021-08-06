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إدارة مولودية وهران تفند رحيل مصمودي

بقلم عبد النور حواز
إدارة مولودية وهران تفند رحيل مصمودي
بعض المصادر تحدثت عن توقيع مصمودي في النجم الساحلي
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فندت إدارة فريق مولودية وهران سهرة اليوم الجمعة خبر رحيل مدافعها المحوري بوعلام مصمودي. 

ونشرت إدارة مولودية وهران بيانا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قالت فيه:”توضح إدارة النادي ، أن المدافع بوعلام مصمودي لم يوقع في أي ناد مثلما تم الإعلان عنه من طرف بعض الجهات”.

وأضاف البيان:”وذلك رغم العروض الكثيرة التي وصلته من عدة أندية خارجية و محلية ، في نفس السياق تؤكد إدارة الفريق أن اللاعب مرتبط بعقد يمتد حتى سنة 2022″.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969435
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