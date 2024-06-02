إدارة مولودية وهران تكرم بن زيمة

كرمت إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الأحد، النجم العالمي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، على هامش زيارته لوهران.

ونشر إدارة مولودية وهران، عبر صفحتها الرسمية، صور بن زيمة، خلال التقائه بطاقم الإداري، ولاعبي الحمراوة.

كما حرص مسؤولي النادي الوهراني، على اهداء كريم بن زيمة، قميص الفريق، كذكرى عن زيارته الاولى إلى الجزائر.

يذكر أن كريم بن زيمة، سيكون حاضرا يوم الخميس المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، أمام غينيا.