إدارة مولودية وهران تكشف تعرض لاعبها قسوم لتمزق في الأربطة

كشفت إدارة نادي مولودية وهران، عن تعرض لاعبها كيليان قسوم، لاصابة خطيرة على مستوى الركبة، والتي أنهت موسمه مع الفريق.

وحسب بيان نشرته إدارة مولودية وهران، تعرض اللاعب قسوم، لتمزق في الأربطة الأمامية للركبة، خلال مباراتهم ضد نجم مقرة.

وحسب ذات المصدر، سيكون اللاعب مجبرا على الخضوع لعملية جراحية على مستوى الركبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت إدارة مولودية وهران، لاعبها كيليان قسوم، سيغيب عن الميادين لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر.