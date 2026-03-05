إدارة مولودية وهران تنصب شريف الوزاني مدربا للفريق

نصبت إدارة فريق فريق مولودية وهران، اليوم الخميس، المدرب الطاهر شريف الوزاني، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وكشفت إدارة مولودية وهران، في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن توقيع شريف الوزاني، على عقده، كمدرب للفريق.

كما أوضح ذات البيان، من إدارة الحمراوة، بأن اختيارهم لشريف الوزاني، عائد للخبرة التي يتمتع بها، ومعرفته الجيدة بخبايا الفريق.

وفي ختام البيان، دعت أبدت إدارة مولودية وهران، تمنياتها بالتوفيق لشريف الوزاني، كما دعت الأنصار للالتفاف حول الفريق، ودعم الطاقم الفني، لتجسيد الأهداف المسطرة.