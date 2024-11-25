إدارة مولودية وهران تنفي كل الشائعات وتتوعّد بالمتابعة القانونية

ندّدت إدارة مولودية وهران بما وصفته بـ “الحملات المُغرضة التي تطال الفريق” من قبل بعض وسائل الإعلام المحلية.

ونشرت إدارة “الحمراوة”، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا بخصوص ما وصفته بـ “الحملة التي تطال الفريق”، وجاء البيان على النحو التالي: “تبعًا للمعلومات المغلوطة و الإشاعات التي تنهال على النادي في الآونة الأخيرة بخصوص أجور اللاعبين والكتلة الشهرية للفريق في بعض الصحف والحصص الرياضية. فإن إدارة نادي مولودية وهران تفنّد بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت إدارة مولودية وهران، في بيانها، أنها تعتبر نشر مثل هذه الادعاءات دون تقديم أدلة موثوقة “سقطة إعلامية وتجاوزًا غير مقبول في حق النادي ومكانته. وتهدف بشكل واضح إلى ضرب استقرار الفريق الذي أصبح أكثر عرضة لمثل هذه الأخبار الزائفة التي تفتقد إلى المصداقية”.

وفي ختام البيان، أكدت إدارة مولودية وهران أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا النوع من الادعاءات.