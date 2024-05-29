إدارة مولودية وهران تهنئ فريق ترجي مستغانم

هنأت إدارة فريق مولودية وهران، نظيرتها من فريق ترجي مستغانم، عقب تحقيق هذا الأخير الصعود للرابطة المحترفة.

ونشرت إدارة مولودية وهران، عبر صفحتها الرسمية، رسالة تهنئة للجار فريق ترجي مستغانم، لترسيم صعوده للرابطة المحترفة.

كما تمنى مسؤولو الحمرازة، التوفيق للصاعد الجديد، في مغامرته الجديدة ضمن حظيرة النخبة في الموسم المقبل.

يذكر أن فريق ترجي مستغانم رسّم أمس الثلاثاء، صعوده للرابطة المحترفة، بعد فوزه برباعية نظيفة على جمعية وهران.