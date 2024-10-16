إدارة مولودية وهران تتعاقد مع مدرب حراس فرنسي وكشاملي منسقاً عاماً

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الأربعاء، عن تغييرات جديدة على مستوى الجهاز الفني للفريق الأول.

وحسب بيان إدارة “الحمراوة” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تم تعيين الفرنسي جوان دانيال مدرباً لحراس المرمى.

كما تم تعيين اللاعب السابق في الفريق، قادة كشاملي، منسقا عاما للفريق الأول.

وسبق أن أعلنت إدارة مولودية وهران عن تعيين الفرنسي، تابوبي هيدي، مدرباً مساعداً للمسؤول الأول عن العارضة الفنية للفريق، إيريك شيل.