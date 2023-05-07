إدارة مونشنغلادباخ تثني على بن سبعيني

حظي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بثنائي إدارة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، عقب مساهمته في فوزهم الأخير أمام بوخوم.

ونشرت إدارة مونشنغلادباخ، اليوم الأحد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” تغريدة قالت فيها “مدافعنا ممرر حاسم”.

كما أرفقت إدارة النادي الألماني، هذه التغريدة، بصورة لنجمها الجزائري، من مباراتهم الأخيرة أمام بوخوم.

يذكر أن رامي بن سبعيني، ساهم امس السبت، بتمريرة حاسمة، في فوز ناديه مونشنغلادباخ، بثنائية نظيفة، على بخوم.