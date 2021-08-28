إدارة ميتز تحدد سعر بيع عقد بولاية

حددت إدارة نادي ميتز الفرنسي، سعر بيع عقد لاعبها الدولي الجزائري فريد بولاية، واضعة بذلك الكرة في مرمى الأندية المهتمة بخدماته.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، استقر مسؤولي نادي ميتز، على مبلغ 5 مليون أورو، من أجل التخلي على خدمات بولاية هذا الصيف.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي الفرنسي، قبل ثلاثة أيام تفصلنا عن نهاية الميركاتو الصيفي، والتي ستحدد فيها مستقبل الدولي الجزائري.

يذكر أن فريد بولاية، يحظى هذا الصيف باهتمام العديد من الأندية الراغبة في خدماته أبرزها رين، ولانس.