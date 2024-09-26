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الرياضة

إدارة ميتز تكرّم أوكيدجة بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 200

بقلم عزيز طالبي
إدارة ميتز تكرّم أوكيدجة بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 200
أوكيدجة
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قامت إدارة فريق ميتز الفرنسي بتكريم الحارس الدولي ألكسندر أوكيدجة ، اليوم الخميس، بمناسبة وصوله إلى المباراة 200 بألوان النادي.

ومنحت إدارة نادي ميتز الفرنسي قميصاً يحمل الرقم 200، في إشارة إلى المشاركة الكبيرة للحارس المخضرم. وهي الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

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