إدارة “ميتز” تُكرم أوكيدجة بعد وصوله للمُباراة ال100

قامت أمسية اليوم الأحد إدارة فريق ميتز الفرنسي بتكريم الحارس الدولي الجزائري “ألكسندر أوكيدجة” قبل انطلاق المُباراة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2021/2022.

التكريم جاء بعد وصول الحارس الثاني للخضر لمُباراته ال100 بقميص الفريق الناشط في الليغ 1 بمُناسبة الجولة الأولى.

وقامت إدارة فريق ميتز الذي يضم في صفوفه النجم الدولي الجزائري الآخر فريد بولاية بمنح أوكيدجة قميص يحمل الرقم 100 وكذا إسمه.

أمسية الحارس أوكيدجة لم تكن كما كان يُريد حيث تلقى ثلاثة أهداف كاملة في المواجهة التي شهدت غياب فريد بولاية.

وانتهت مواجهة الجولة الأولى التي جرت بملعب ميتز وجمعت الأخير بنادي ليل بثلاثية في كل شبكة.