إدارة نابولي تحدد مستقبل أوناس

الرياضة
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إدارة نابولي تحدد مستقبل أوناس
بقلم كريم.تيغرمت

تتجه إدارة نادي نابولي الإيطالي، للاحتفاظ بخدمات لاعبها الدولي الجزائري آدم أوناس في الموسم المقبل.

وكشفت وسائل إعلام ايطالية، أن المدرب الجديد للفريق لوسيانو سباليتي، أبدى معارضته لرحيل آدم أوناس هذا الصيف.

وأبدى سباليتي، إعجابه الكبير، بمردود الدولي الجزائري، في مرحلة العودة من الموسم الماضي، رفقة نادي كروتون الذي كان يلعب له على شكل إعارة، أين سجل 4 أهداف، ومنح 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة شارك فيها.

ويسعى المدرب لوسيانو سباليتي، قطع الطريق أمام الأندية الإيطالية المهتمة بخدمات آدم أوناس، كونه من شأنه تقديم الإضافة اللازمة للفريق الموسم المقبل.


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