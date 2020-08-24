إدارة نابولي تستدعي غولام وأوناس للمشاركة في تربص الفريق

الرياضة
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إدارة نابولي تستدعي غولام وأوناس للمشاركة في تربص الفريق
بقلم كريم.تيغرمت

وضعت إدارة نابولي الإيطالي اسمي الدوليين الجزائريين فوزي غولام، وآدم أوناس، ضمن قائمة لاعبيها المعنيين بالتربص التحضيري للفريق.

ونشرت إدارة نابولي، عبر حسابها الرسمي، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص الصيفي للفريق، الذي سيدوم لـ10 أيام، والتي تواجد ضمنها إسمي غولام، أوناس.

ويأتي هذا، رغم ابداء إدارة نادي الجنوب الإيطالي، عزمها في التخلي عن خدمات الثنائي الجزائري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن كل من فوزي غولام، وآدم أوناس، ستواجدان ضمن اهتمامات العديد من الأنديو الأوروبية، في اننتظار ترسيم صفقتيهما.


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