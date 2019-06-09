إدارة نابولي تقترح أوناس مقابل فارس

قدمت إدارة نادي نابولي الإيطالي، عرضا جديدا لنظيرتها من نادي سبال، للظفر بخدمات الدولي الجزائري محمد فارس.

وحسب الصحافة الإيطالية، اقترح مسؤولو نادي نابولي، على نظرائهم من سبال، مقايضة مهاجمهم آدم أوناس، بمواطنه الجزائري محمد فارس.

وتسعى إدارة النادي الجنوب الإيطالي، ليكون فارس، الموسم المقبل، المنافس الأول لمواطنه، فوزي غولام، على منصب الظهير الأيسر.

ويحظى محمد فارس (23 عاما)، باهتمام عديد الأندية الإيطالية والأوروبية، على غرار مواطنه آدم أوناس.

يذكر أن هذا الثنائي يتواجد حاليا في قطر رفقة المنتخب الوطني، لإجراء ثاني تربص تحضيري، استعدادا ىلنهائيات أمم إفريقيا 2019.