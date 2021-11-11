إدارة نابولي تهنئ آدم أوناس

وجهت إدارة نادي نابولي الإيطالي، تهانيها للاعبها الدولي الجزائري آدم أوناس، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

ونشرت إدارة النادي الإيطالي، اليوم الخميس، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، “عيد ميلاد سعيد آدم”.

وأرفق نادي الجنوب الإيطالي، هذه التغريدة، بصورتين لنجم الخضر، الأولى في صباه، والأخرى بقميص نابولي.

يذكر أن آدم أوناس، الذي احتفل اليوم الخميس 11 نوفبر، بعيد ميلاده الـ25، يتواجد حاليا ضمن تربص المنتخب الوطني بمصر تحسبا لمواجهة جيبوتي.

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