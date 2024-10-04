إدارة نادي السد تحدد فترة غياب عطال عن الميادين

كشفت إدارة نادي السد القطري، آخر المستجدات بخصوص الوضع الصحي لنجمها الدولي الجزائري يوسف عطال.

ونشر إدارة السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، بيان أوضحت من خلال: “تعرض عطال، لاصابة في العظلة الخلفية خلال مواجهة فريق الاستقلال الايراني”.

كما أضاف مسؤولي النادي القطري: “من المقرر أن يغسب عطال، عن الميادين، لفترة من 6 إلى 8 أسابيع قبل عودته لتدريبات الزعيم”.

يذكر أن الاصابة التي يعاني منها يوسف عطال، حرمته من الواجد في قائمة لاعبي المنتخب الوطني، المعنيين بالمواجهة المزدوجة أمام منتخب الطوغو، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.