إدارة نادي الشمال تحسم موقفها بشأن رحيل بونجاح للمشاركة في كأس العالم للأندية

حسمت إدارة نادي الشمال القطري، موقفها من رحيل مهاجم الفريق، الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وفي تصريحات لموقع “المصري اليوم”، أوضح المسؤول عن خلية الإعلام بالنادي القطري، طه المهيزع، بخصوص هذه القضية:”لن نغلق أبواب الرحيل أمام المهاجم، بغداد بونجاح”.

وأضاف المتحدث:”إذا تلقينا عرضًا من رسميًا من الأهلي المصري للتعاقد مع اللاعب، سيتم التباحث مع اللاعب، وإدارة النادي سوف تدرس أيضًا عواقب وإيجابيات رحيله، وحينها سنقرر الأنسب للنادي واللاعب”.

وختم ذات المتحدث:”لم نتلقى أي عرض رسمي لحد الآن للتعاقد مع بغداد بونجاح، وصلتنا فقد إستفسارات عن وضعية اللاعب فقط”.

للإشارة، يتواجد المهاجم، بغداد بونجاح، ضمن إهتمامات الأهلي المصري والترجي التونسي، ويريد الناديان الظفر بخدمات مهاجم الخضر، تحسبا للمشاركة في مونديال الأندية الصيف القادم.