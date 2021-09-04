إدارة نادي الفتح تجدد عقد بن دبكة

جددت إدارة نادي الفتح السعودي، عقد لاعبها الدولي الجزائري سفيان بن دبكة خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة الفتح، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن إمضاء بن دبكة، على عقد جديد يربطه بالفريق إلى غاية 2024.

وكان اللاعب السابق لمولودية الجزائر، قد أمضى على عقد لستة أشهر، في جانفي 2020، قبل أن يمدد لموسمين شهر سبتمبر من ذات السنة، ليوقع هذا الصيف على عقده الجديد.

وجاء هذا القرار من إدارة نادي الفتح السعودي، بعد اقتناعها بالمردود الذي قدمه سفيان بن دبكة، منذ التحاقه بالفريق.