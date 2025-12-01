إدارة نادي المصري تعلن تلقي دغموم استدعاء المنتخب الوطني

كشفت إدارة نادي المصري، عن تلقي لاعبها الجزائري، عبد الرحيم دغموم، دعوة المنتخب الوطني، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشرت إدارة نادي المصري، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكدت فيه استدعاء دغموم، للمشاركة في تربص ديسمبر، رفقة محاربي الصحراء، استعدادا لنهائيات “كان 2025”.

ويأتي هذا الخبر من إدارة النادي المصري، قبل كشف الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، قائمته المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن عبد الرحيم دغموم، يقدم هذا الموسم مردود كبير مع ناديه المصري، أين بصم على 6 أهداف، وتمريرتين حاسمتين، في 15 مباراة لعبها لحد الآن في جميع المنافسات.