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الرياضة

إدارة نادي بارادو ترد على تصريحات حفيظ دراجي

بقلم النهار أونلاين
إدارة نادي بارادو ترد على تصريحات حفيظ دراجي
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فندت إدارة نادي أتلتيك بارادو، تصريحات الصحفي حفيظ دراجي، بشأن تحويل بعض لاعبي الفريق للإحتراف ببطولة قطر.

ونشرت إدارة نادي بارادو بيانا تكذيبيا، عبر حسابات الفريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فندت فيه إدعاءات كل أقاويل الإعلامي حفيظ دراجي.

وجاء بيان إدارة نادي بارادو على النحو التالي:

رابط دائم : https://nhar.tv/ZIsAj
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