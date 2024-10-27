إدارة نادي بارادو تعلن إقالة المدرب راضي جعايدي

وضعت إدارة نادي بارادو، اليوم الأحد، حدا لمشوار المدرب التونسي راضي جعايدي، من على رأس العارضة الفنية للفريق.

وأعلنت إدارة بارادو، في بيان لها، عن توصلها لاتفاق ودي مع المدرب راضي جعايدي، لانهاء العلاقة المهنية التي تربطه بالنادي.

وحرص مسؤولي “الباك”، على توجيه الشكر للتقني التونسي، والطاقم الفني الذي عمل معه، على كجهوداتهم طوال فترة عملهم في النادي.

كما أبدت إدراة نادي بارادو، تمنياتها بالتوفيق لراضي جعايدي، وبقية طاقمه الفني في باقي مسيرتهم.