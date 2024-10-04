إدارة نادي ترجي مستغانم تعلن تعرض تعداد الفريق لتسمّم غدائي

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم، اليوم الجمعة، تعرض تعداد الفريق من لاعبين وطاقمين فنّي وإداري لتسمم غذائي.

وهذا قبل حوالي 48 ساعة من مواجهة الفريق أمام منافسه اتحاد خنشلة، في الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة.

وحسب ما أوضحه بيان إدارة الترجي، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فإن أعراض التسمّم ظهرت على بعض عناصر الفريق قبل المباراة الماضية أمام شباب قسنطينة.

وأشارت إلى أن بعض اللاعبين شاركوا في مواجهة شباب قسنطينة الأخيرة و هم في حالة مزرية، ليلحق بهم يوم أمس الخميس، عدة لاعبين آخرين. إلى جانب أعضاء من الطاقم الإداري والفنّي.

وتوجهت إدارة ترجي مستغانم بالدعاء لجميع المصابين بالتسمم الغذائي، بالشفاء العاجل والعودة سريعاً.