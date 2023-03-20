إدارة نادي تولوز تهنئ فارس شعيبي

وجّهت إدارة نادي تولوز الفرنسي، اليوم الإثنين، تهانيها للاعبها الدولي الجزائري فارس شعيبي، على التحاقه بالخضر، لأول مرة.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، تغريدة عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر” جاء فيها: “هنيئا لفارس شعيبي على أول دعوة له للخضر”.

كما أرفق مسؤولي نادي تولوز، هذه التغريدة بصورة لنجمهم الصاعد فارس شعيبي، بقميص فريقه، إلى جانب شعار الفاف، وناديه.

يذكر أن فارس شعيبي، حظي بدعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في تربص مارس الجاري الذي تتخلله مواجهتي النيجر، برسم تصفيات أمم إفريقيا.