إدارة نادي روما تهنئ عوار بهذه المناسبة

تلقى الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الجمعة، التهاني من إدارة ناديه الجديد آس روما الإيطالي.

ونشر مسؤولو نادي روما، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” رسالة تهنئة لعوار بمناسبة عيد ميلاده.

كما أرفقت إدارة النادي الإيطالي، هذه التهنئة، بصورة للاعبها الدولي الجزائري، بقميص الفريق.

يذكر أن حسام عوار، المنتقل هذا الصيف لنادي روما، يحتفل بعيد ميلاده الـ25، الموافق لـ30 جوان من كل سنة.