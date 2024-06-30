إدارة نادي روما تهنئ نجمها الجزائري حسام عوار
بقلم كريم تيغرمت
وجهت إدارة نادي روما الإيطالي، اليوم الأحد، رسالة تهنئة خاصة، لنجمها الدولي الجزائري حسام عوار.
ونشرت إدارة روما، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عبارات التهاني لعوار، بمناسبة عيد ميلاده الـ26، والذي يتزامن وتاريخ 30 جوان من كل سنة.
وأرفق مسؤولو النادي الإيطالي، هذه التهاني، بصورة للدولي الجزائري، بقميص ناديه روما الإيطالي.
🎂 Buon compleanno, Houssem Aouar! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/0HzgAgsmny
— AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/46opW