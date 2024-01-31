إدارة نادي ليل تطرح قميص بن طالب وأوناس للبيع في مزاد علني

قررت إدارة نادي ليل الفرنسي، طرح قميص لاعبي الفريق، بما فيهم الثنائي الجزائري نبيل بن طالب، وآدم أوناس، للبيع في مزاد علني.

وأعلنت إدارة نادي ليل، عبر صفحتها الرسمية على منصة “X”، عن برمجتها بيع في المزاد العلني، لأقمصة لاعبي الفريق التي خاضو بها مباراتهم الأخيرة أمام مونبوليي.

كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذا الإعلان، بصورة لقميص كل من نبيل بن طالب، وأدم أوناس.

ومن المقرر أن تذهب عائدات مبيعات هذه القمصان، والتي ستتم عبر منصة الكترونية خاصة، إلى صندوق وقف نادي ليل.