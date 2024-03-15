إدارة نادي ليون الفرنسي توجه شكر خاص لوالدة سعيد بن رحمة

وجهت إدارة نادي ليون الفرنسي، أمس الخميس، رسالة شكر وعرفان، لوالدة نجمهم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

ونشرت إدارة انادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، رسالة قالت فيها: “شكرا للسيدة بن رحمة على الحلويات”.

كما أرفق مؤولي النادي الفرنسي، هذه العبارات، بصورة لعب حلويات قدمتها والدة سعيدة بن رحمة، لرئيس الفريق جون تيكستور، والمدير العام، لوران برودوم.

وجاءت هذه الخرجة من والدة سعيد بن رحمة، بمناسبة حلول شهر رمضان، وامتنانا منها لمسؤولي نادي ليون، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها لترسيم انضمام سعيد بن رحمة للفريق.