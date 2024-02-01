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الرياضة

إدارة نادي نيس تتلقى عرضا بخصوص عطال

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة نادي نيس تتلقى عرضا بخصوص عطال
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كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي نيس الفرنسي، تلقت عرضا للتعاقد مع لاعبها الدولي الجزائري يوسف عطال.

ووفقا لتقرير موقع “صباح سبور” التركي، فإن إدارة نادي طرابزون سبور، تقدمت بعرض رسمي لنظيرتها بنادي نيس للتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال.

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