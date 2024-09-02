إدارة نادي نيس تكشف معاناة بوداوي من إصابة

كشفت إدارة نادي نيس الفرنسي، اليوم الاثنين، معاناة اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي من إصابة.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “إكس” تعرض بوداوي لإصابة خلال مشاركته أمس في مواجهة أنجي.

وأوضح المصدر ذاته خضوع الدولي الجزائري لفحوص طبية كشفت معاناته من التواء في الرابط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.

وعليه أكدت إدارة نادي نيس الفرنسي بأن وسط ميدان الفريق هشام بوداوي سيغيب عن الميادين لبضعة أسابيع.

وتأتي هذه الأخبار من النادي الفرنسي مع انطلاق تربص المنتخب الوطني، ما يعني تضييع هشام بوداوي مواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن تصفيات كأس امم إفريقيا 2025.