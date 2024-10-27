إدارة نادي هيرتا برلين تطمئن بخصوص إصابة مازة

كشفت إدارة نادي هيرتا برلين الألماني، اليوم الأحد، مستجدات الوضع الصحي للاعبها الدولي الجزائري ابراهيم مازة.

وكشفت إدارة هيرتا برلين، في بيان، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تعرض مازة، أمس السبت، لاصابة في الركبة اليمنى، خلال مشاركته في مباراتهم أمام كارلسرو.

كما أكد مسؤولي النادي الألماني، عبر ذات البيان، عدم خطورة اصابة الدولي الجزائري، وبتوقعهم عودته للتدريبات في القريب العاجل.

يذكر أن ابراهيم مازة، ساهم أمس السبت، بهدف، في الفوز الذي حققه فريقه هيرتا برلين بثلاثية لهدف، على حساب نادي كارلسرو.