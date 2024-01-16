إدارة نانت تعرقل صفقة إنتقال حجام

أفشلت إدارة نادي نانت الفرنسي، صفقة إنتقال لاعبها الدولي الجزائري جوان حجام، من صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ماكشفه صحفي موقع “ليكيب” الفرنسية، سيباستيان دينيس، عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، فإن إدارة نادي نانت عرقلة صفقة إنتقال لاعبها حجام إلى نادي يونغ بويز السويسري، والتي كانت ستكون على شكل إعارة.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي نانت لاتريد التفاوض من أجل إنتقال لاعبها الجزائري في صفقة إعارة، بل تريد حسم مستقبل اللاعب بصفقة إنتقال حر.