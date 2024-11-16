إدارة نجم بن عكنون ترد على إتهامات رئيس جمعية وهران

نشرت إدارة نادي نجم بن عكنون، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بخصوص الإتهامات الموجهة للفريق من طرف رئيس نادي جمعية وهران.

بعد خسارة فريقه في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الثاني هواة وسط غرب، أمس الجمعة، أمام نجم بن عكنون الفوز بهدف دون رد.

وعبرت إدارة النجم، في بيانها المنشور، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تأسفها للتصريحات الإعلامية التي أدلى بها، رئيس جمعية وهران. حيث شكك في نزاهة المباراة. عكس التصريحات التي أدلى بها مدرب فريقه. والذي أثنى على نزاهة المباراة ومستواها الجميل، رغم الخسارة في الدقيقة الأخيرة.

كما إستغربت إدارة نجم بن عكنون، سبب تركيز رئيس جمعية وهران، على مباريات نجم بن عكنون الأخيرة، حيث وجّه انتقادات للفريق.

وأوضحت إدارة النجم في بيانها مستدلة بأرقام وإحصائيات فريقها هذا الموسم “نود أن نوضح أن إدارة نجم بن عكنون تعتمد على الإحصائيات التي تؤكد المستوى المميز للفريق: عشر مباريات دون هزيمة، أفضل هجوم، وأحد أفضل خطوط الدفاع”.

كما ردت إدارة النجم على تهجم رئيس جمعية وهران على الفريق:”بدلاً من التهجم على فريق يلعب كرة جميلة ومنظمة ويتصدر الترتيب. من الأفضل أن تتعلم من مدربك الذي يبدو أنه يفهم كرة القدم أكثر منك”.

وختمت إدارة نجم بن عكنون:”مع العلم أن الحكم أضاف 6 دقائق (في مواجهة جمعية وهران) والهدف سجل في الدقيقة 95 عكس ما تروج له بعض صفحات التواصل الإجتماعي”.

للإشارة، يتصدر رفقاء متوسط الميدان، عبد الرحيم كاوة، سلم الترتيب العام لبطولة الثاني هواة وسط غرب، وبرصيد 22 نقطة، بتسجيله ستة إنتصارات و أربع تعادلات. وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب الملاحقين، شبيبة تيارت.